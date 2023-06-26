رئيس ديوان الوقف السني العراقي يشيد بدور السعودية في خدمة الحجاج بأفضل التقنيات

وأعرب رئيس ديوان الوقف السني العراقي في ختام حديثه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يقدمانه من خدمات للإسلام والمسلمين من خلال البرنامج.