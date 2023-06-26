محليات

رئيس ديوان الوقف السني العراقي يشيد بدور السعودية في خدمة الحجاج بأفضل التقنيات

خلال تنظيم "الشؤون الإسلامية" جولات للمعالم الدينية في برنامج ضيوف خادم الحرمين
رئيس ديوان الوقف السني العراقي مشعان محيي علوان
رئيس ديوان الوقف السني العراقي مشعان محيي علوان

أكد رئيس ديوان الوقف السني العراقي مشعان محيي علوان، أن المملكة وصلت إلى أعلى مستوى في تطوير الخدمات الخاصة بالحج عامة وتبصير الحجاج بأفضل التقنيات.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية جولات للمعالم الدينية للحجاج المستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج.

وأثنى "الخزرجي" على المعالم الدينية والتاريخية التي تزخر بها الأماكن المقدسة التي أولتها المملكة كامل اهتمامها، وتشهد توافد أعداد غفيرة من ضيوف الرحمن.

وأعرب رئيس ديوان الوقف السني العراقي في ختام حديثه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يقدمانه من خدمات للإسلام والمسلمين من خلال البرنامج.

وزارة الشؤون الإسلامية
موسم حج 1444
حجاج بيت الله الحرام
برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة
ديوان الوقف السني العراقي
مشعان محيي علوان

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org