المملكة تُندد وتُدين الممارسات الاستفزازية لأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى

وعبرت الوزارة عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم.