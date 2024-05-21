ظاهرة انتشرت بمنصات التواصل.. قانوني يحذر من التفاخر بـ"صور المخالفات المرورية"

رصدت "سبق" انتشار ظاهرة نشر صور المخالفات المرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم البعض بالتفاخر بجمال وبهاء سيارته في صورة المخالفة، ويقوم بتحديد مواقع التصوير لمن يرغب في التقاط صور مماثلة لمركباتهم باعتبار أنها أفضل زاوية لتصوير.
بدوره، قال المحامي سعد بن منصور العبنق: إن هذا التصرف يحمل جوانب قانونية تستوجب التوقف عندها، خاصة في هذه البلاد المباركة، والتي عُرِفت منذ نشأتها بارتباطها الوثيق بالشريعة الإسلامية وأحكامها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحيث إن ما ظهر مؤخرًا من تصوير المخالفات المرورية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيه عدد من المحاذير الشرعية والقانونية.
وأكمل "العبنق": أول هذه المحاذير التشهير والتحريض ونشر صور المخالفات بشكل علني وبنية التفاخر أو الدعوة إلى تقليد المخالفة، يمكن أن يصنف كتشهير وتحريض على انتهاك قوانين وأنظمة المرور، والتشهير يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، سيّما إذا تم استعمال الجوال وتطبيقات التواصل الاجتماعي فقد يكون التكييف لهذه الواقعة لدى المحكمة بأن تكون جريمة معلوماتية خاضعة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقد عُرِف المواطن السعودي بحصافته وكياسته، فيربأ بنفسه عن مخالفة الأنظمة والقوانين مما قد يؤدي إلى فرض غرامات أو حتى السجن.
وأضاف أن الأمر الثاني هو التشجيع على سلوك غير قانوني وتحديد مواقع التصوير ونشرها للجمهور يشجع الآخرين على ارتكاب نفس المخالفة، مما يزيد من نسبة المخالفات المرورية ويهدد السلامة العامة. وفي هذا السياق، يمكن للجهات المختصة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يقوم بنشر هذه الصور بتهمة التحريض على السلوك غير القانوني، فضلًا على أن هذه الممارسة فيها تعريض النفس للتهلكة، وتعريض حياة الآخرين للخطر، فالكاميرا لا تصوّر إلا من سار في الشارع بسرعة غير مسموحة، وقد قررت الجهة المختصة أن السرعة غير مسموحة لما فيها من مخاطر تهدد حياة الأفراد والمجتمع.
أما ثالث الأمور فهو أن القوانين المرورية في المملكة تنص على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح الخاصة بالمرور، وتعتبر أي مخالفة لهذه الأنظمة جريمة تستوجب العقاب ونشر صور المخالفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد انتهاكًا صريحًا لهذه الأنظمة، ويستوجب تدخل الجهات المختصة لردع مثل هذه التصرفات وضمان الالتزام بالقوانين.
واختتم "العبنق" حديثه مؤكدًا أهمية احترام القوانين المرورية وعدم التفاخر بالمخالفات أو نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيجب على الجميع الالتزام بالأنظمة والقوانين؛ لضمان سلامة المجتمع وحماية الحقوق الخاصة والعامة، ويجب علينا توعية الأبناء والبنات بعدم الانسياق والانقياد لما فيه مخالفة لما نصّه وليّ الأمر من أنظمة ولوائح وتعليمات غايته فيها حفظ المجتمع.