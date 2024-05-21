ظاهرة انتشرت بمنصات التواصل.. قانوني يحذر من التفاخر بـ"صور المخالفات المرورية"

وأضاف أن الأمر الثاني هو التشجيع على سلوك غير قانوني وتحديد مواقع التصوير ونشرها للجمهور يشجع الآخرين على ارتكاب نفس المخالفة، مما يزيد من نسبة المخالفات المرورية ويهدد السلامة العامة. وفي هذا السياق، يمكن للجهات المختصة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يقوم بنشر هذه الصور بتهمة التحريض على السلوك غير القانوني، فضلًا على أن هذه الممارسة فيها تعريض النفس للتهلكة، وتعريض حياة الآخرين للخطر، فالكاميرا لا تصوّر إلا من سار في الشارع بسرعة غير مسموحة، وقد قررت الجهة المختصة أن السرعة غير مسموحة لما فيها من مخاطر تهدد حياة الأفراد والمجتمع.