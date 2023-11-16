نزالات "اليوم الحاسم" في موسم الرياض.. حضور عالمي للنجوم والمشاهير وقوة ناعمة سعودية

تسعى المملكة إلى استضافة الأحداث العالمية الكبرى والعظمى؛ من أجل دلالتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكتعبير عن تقدمها البارز في كافة المجالات على مستوى العالم، حيث أصبحت تكفل كافة الأحداث، وتأتي دائمًا بما لم تتوقعه أية دولة على الإطلاق.
واليوم تؤكد نزالات "اليوم الحاسم"، لأشهر أبطال الملاكمة، توجه موسم الرياض لاستضافة أبرز الأحداث العالمية وأكثرها جماهيرية، حيث يحضر هذه النزالات عدد من المشاهير والمؤثرين في الملاكمة والرياضات المُختلفة.
ويلتقي نخبة من نجوم الملاكمة في نزالات "اليوم الحاسم" في موسم الرياض لهذا العام 2023م، خلال مجموعة مواجهات ثنائية بين عدد من أبطال الملاكمة المُحترفين والأشهر على الإطلاق، وهم: "البريطاني أنتوني جوشوا، والسويدي أوتو والين، والنيوزيلندي جوزيف باركر، والأمريكي ديونتاي وايلدر".
ومن المؤكد أن تجتذب هذه النزالات أنظار العالم أجمع إلى موسم الرياض، ومن الطبيعي أن تنعكس على الحضور الذي يُشكل مزيجًا مُجتمعيًا مُتنوعًا، بالإضافة إلى جمع ثقافة السعودية وموروثها التقليدي بنجوم العالم، في فعالية ترفيهية عالمية تُقام على أراضي المملكة بالرياض.
هذه النزالات ستتم بين عدد من نجوم رياضة الملاكمة في منطقة Kingdom Arena، في يوم 23 من الشهر الجاري، وينتظر العالم تلك المواجهات التي ستجعل يومهم مميزًا في حضور ضخم وعدد هائل من الجماهير من مختلف دول العالم، في موسم الرياض.
وكما اعتاد العالم أجمع أن تطلق العاصمة الرياض موسمها الذي يجمع بين الثقافة السعودية والثقافات العالمية الأخرى؛ مما يمنحها صفة عالمية فريدة ومميزة ومبتكرة، حيث يحضر الملايين من الزوار من كل دول العالم، ومن مختلف الفئات والأعمار؛ من أجل الاستمتاع بفعاليات الموسم سنويًا.
ويشتمل موسم الرياض على العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية العالمية التي يشترك فيها مشاهير العالم بمختلف المجالات مثل: "الفن - الرياضة - الملاكمة - كرة القدم - المسرح"، وغيرها من الفنون والمشاهير والمؤثرين بكل دول العالم.
وكان المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أعلن أمس الأربعاء، عن نزالات "اليوم الحاسم" لأشهر أبطال الملاكمة العالميين ضمن فعاليات موسم الرياض هذا العام، والذي من المُقرر أن يُقام في يوم 23 سبتمبر المقبل.
وأكد فرانك وارن رئيس مجلس إدارة شركة Queensberry، أن "اليوم الحاسم" يعتبر حدثًا استثنائيًا، مردفًا: "إنها ببساطة ليلة ملاكمة رائعة تم تنظيمها بالتعاون مع موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه، وأود أن أعبر عن امتناني وتقديري لتركي آل الشيخ على جهوده في جعل هذا الحدث ممكنًا وتعزيز تاريخ الملاكمة وتقديمها للجمهور العالمي".
واستكمل قائلًا: "أعتقد أنه لم يحدث من قبل أن تحتضن قائمة النزالات مثل هذا التنوع والعمق من المواهب، وسيتاح للمحظوظين الذين يتمتعون بفرصة السفر إلى السعودية ومشاهدة أداء الأبطال والاستمتاع بالأحداث المذهلة التي يقدمها موسم الرياض".
ومن الجدير بالذكر أن موسم الرياض في نسخته الرابعة، والذي يقام تحت شعار Big Time، يضم العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية والتجارب العالمية المُتنوعة، ويستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم.