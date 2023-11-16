نزالات "اليوم الحاسم" في موسم الرياض.. حضور عالمي للنجوم والمشاهير وقوة ناعمة سعودية

هذه النزالات ستتم بين عدد من نجوم رياضة الملاكمة في منطقة Kingdom Arena، في يوم 23 من الشهر الجاري، وينتظر العالم تلك المواجهات التي ستجعل يومهم مميزًا في حضور ضخم وعدد هائل من الجماهير من مختلف دول العالم، في موسم الرياض.