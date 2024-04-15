بعد إجازة العيد.. أكثر من 350 ألف طالب وطالبة يستكملون رحلة التعليم بالمدينة المنورة

وشددت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، ومكاتب التعليم الفرعية، والمدارس التابعة لها؛ على أهمية التعاون بين المدرسة والأسرة لتحقيق الانضباط في حضور الطلاب والطالبات، وتنفيذ الخطط الدراسية فيما تبقى من الفصل الدراسي الحالي وفق البرامج المعدة، وتفعيل الأنشطة المدرسية، ومواصلة الطلاب والطالبات تحصيلهم العلمي لتحقيق أهداف العملية التعليمية، بمتابعة مكاتب الإشراف والمشرفين، في مدارس التعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، ورياض الأطفال.