"عارضة جازان" تتوشح بالأخضر في يوم الوطن.. والأطفال يبتهجون فرحاً

فيما نظمت المحافظة أول أمس مسيرة شاركت فيها جهات حكومية وأطفال عبروا عن سعادتهم بهذا اليوم، برفع الأعلام والتوشح باللون الأخضر، واستعراض للخيول والعديد من الفعاليات المصاحبة في مواقع متفرقة.