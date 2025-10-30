"الشركة السعودية لشراكات المياه" تٌعلن تحقيق الإغلاق المالي

وفي هذا السياق، أشار التحالف إلى أن المشروع سيُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال رفع نسب المحتوى المحلي المعتمدة في كافة المراحل، حيث ستصل إلى 45% خلال فترة الإنشاء، وترتفع إلى 50% خلال أول خمس سنوات من التشغيل، لتبلغ 70% من السنة التشغيلية السادسة، مما يُعزز نقل المعرفة وتوطين الخبرات في قطاع المياه.