"الشركة السعودية لشراكات المياه" تٌعلن تحقيق الإغلاق المالي

في خطوةٍ تُجسّد التزام المملكة العربية السعودية بتطوير بنيتها التحتية وتعزيز استدامة مواردها المائية، أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه عن استكمال تحقيق الإغلاق المالي لمشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)، بقيمةٍ استثماريةٍ تصل إلى 8.5 مليار ريال سعودي، ممولةٍ بالكامل من القطاع الخاص.
يُنفَّذ المشروع من قِبل التحالف الذي تقوده شركة الجميح للطاقة والمياه بنسبة 45%، وشركة بحور للاستثمار بنسبة 35%، وشركة نسما المحدودة بنسبة 20%.
ويُعد المشروع أحد أكبر وأهم مشاريع نقل المياه في المملكة، إذ يهدف إلى نقل مياه الشرب المحلاة من المنطقة الشرقية إلى منطقة القصيم، مع إمكانية الضخ العكسي لتأمين كفاءة التشغيل وضمان استدامة الإمدادات المائية على مدار العام.
ومن المقرر تنفيذ المشروع بنظام البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية (BOOT) من خلال شركة ستريم لنقل المياه، بعقدٍ مدته 35 عامًا تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري المقرر في الربع الأول من عام 2029م.
وفي إطار الرؤية الوطنية لتعزيز الأمن المائي، تبلغ السعة التصميمية للمشروع 650 ألف متر مكعب يوميًا، فيما تصل سعة خزانات المياه المحلاة إلى 1,634,500 متر مكعب، ويمتد خط الأنابيب بطول 587 كيلومترًا، ليكون أول خط نقل مياه رابطًا بين هاتين المنطقتين الحيويتين لخدمة أكثر من مليوني مستفيد من مياه الشرب.
وأكد التحالف أن المشروع سيُسهم في تحقيق جاهزية تشغيلية لا تقل عن 98%، ما يُعزز استدامة مصادر المياه ويواكب أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة الخدمات الأساسية وتمكين الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أشار التحالف إلى أن المشروع سيُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال رفع نسب المحتوى المحلي المعتمدة في كافة المراحل، حيث ستصل إلى 45% خلال فترة الإنشاء، وترتفع إلى 50% خلال أول خمس سنوات من التشغيل، لتبلغ 70% من السنة التشغيلية السادسة، مما يُعزز نقل المعرفة وتوطين الخبرات في قطاع المياه.
من جانبه صرّح المهندس/ خالد القريشي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC) قائلاً: "إن تحقيق الإغلاق المالي لهذا المشروع يعكس ثقة المستثمرين والممولين المحليين والدوليين في بيئة الاستثمار بالمملكة، ويدعم توجهات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية السعودية 2030 نحو بناء قطاع مائي متكامل ومستدام. كما نؤكد في الشركة السعودية لشراكات المياه التزامنا بمواصلة تطوير المشاريع النوعية التي تحقق الأمن المائي، وضمان استدامة الإمدادات في مختلف مناطق المملكة، من خلال شراكات فاعلة تجمع بين الخبرة التقنية والاستثمار المسؤول."
ويُعَد مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة) نموذجًا بارزًا للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وخطوةً استراتيجية نحو تحقيق أمنٍ مائيٍ مستدام يواكب تطلعات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.