"المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار" وبنك اليابان للتعاون الدولي يؤسسان تحالفاً إستراتيجياً

وقّعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وبنك اليابان للتعاون الدولي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ودعم تطوير تدفقات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات واليابان.
تهدف مذكرة التفاهم الإستراتيجية هذه إلى بناء تعاون قوي بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك اليابان للتعاون الدولي، من خلال الاستفادة من خدمات التأمين التي تقدمها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والتسهيلات المالية التي يقدمها بنك اليابان للتعاون الدولي، كما من شأنها أن تسهل المعاملات التي تشمل الشركات اليابانية كمصدرين أو مقاولين في مجال الهندسة والتوريد والبناء أو مستثمرين في مشاريع تعزّز تنمية الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، مع التركيز بشكل خاص على آسيا الوسطى.
ومن المقرر أن يعزّز التعاون بشكل كبير التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات واليابان، بما في ذلك المبادرات التي تركز على مشاريع العمل المناخي، مثل توليد الطاقة المتجددة.
وقال المسؤول عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الدكتور خالد خلف الله: "توجد مذكرة تفاهم بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبنك اليابان للتعاون الدولي منذ عام 2016، ومع ذلك، فإن المذكرة التي وقّعتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، اليوم، مع بنك اليابان للتعاون الدولي ترتبط بالمذكرة الموقعة مع المجموعة".
وأشار إلى أن هذه المذكرة تضفي الطابع الرسمي على الشراكة طويلة الأمد بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك اليابان للتعاون الدولي.
يُذكر أن هذه الاتفاقية تمثل علامة فارقة في جهود المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء من خلال الشراكات الدولية الإستراتيجية.