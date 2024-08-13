"المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار" وبنك اليابان للتعاون الدولي يؤسسان تحالفاً إستراتيجياً

تهدف مذكرة التفاهم الإستراتيجية هذه إلى بناء تعاون قوي بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك اليابان للتعاون الدولي، من خلال الاستفادة من خدمات التأمين التي تقدمها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والتسهيلات المالية التي يقدمها بنك اليابان للتعاون الدولي، كما من شأنها أن تسهل المعاملات التي تشمل الشركات اليابانية كمصدرين أو مقاولين في مجال الهندسة والتوريد والبناء أو مستثمرين في مشاريع تعزّز تنمية الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، مع التركيز بشكل خاص على آسيا الوسطى.