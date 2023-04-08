إنفاذًا للاتفاق بين المملكة وإيران.. فريق فني سعودي يصل طهران لمناقشة آليات إعادة فتح السفارة

وصل الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة العربية السعودية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى العاصمة طهران؛ وذلك إنفاذًا للاتفاق الثلاثي المشترك لكلٍّ من: المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية الصين الشعبية، واستكمالًا لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، التي جرت في عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين، بتاريخ 6 أبريل 2023م.