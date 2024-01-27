"بن لعبون": البراكين متنفس.. ولولا وجودها لانفجرت الأرض

أوضح رئيس مجلس إدارة تعاونية الجيولوجيون السعوديون د.عبدالعزيز بن لعبون، أن البراكين في المملكة تُعَد خامدة في الوقت الحالي.
وقال: هذه البراكين من حيث الدراسات الجيولوجية تعد نشطة.
وأضاف: الدليل على ذلك ثورة براكين في جنوب البحر الأحمر منذ عدة سنوات في جزيرة أبو طير اليمنية، وقتلت جنودًا، وكادت أن تثور في العيص، وكان آخر انفجار بركاني هو بركان المدينة المنورة.
وأردف: في أعماق الأرض على بُعد كيلومترات هناك صخور مائعة ذائبة تحت ضغط شديد تبحث عن متنفس، وهنا تأتي الحقيقة العلمية أنه لولا الله ثم هذه البراكين لانفجرت الأرض.