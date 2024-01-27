"بن لعبون": البراكين متنفس.. ولولا وجودها لانفجرت الأرض

وأضاف: الدليل على ذلك ثورة براكين في جنوب البحر الأحمر منذ عدة سنوات في جزيرة أبو طير اليمنية، وقتلت جنودًا، وكادت أن تثور في العيص، وكان آخر انفجار بركاني هو بركان المدينة المنورة.