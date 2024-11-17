"خالد بن سلمان" يستقبل وزير القوات المسلحة الفرنسية ويستعرضان التعاون الثنائي بالمجال العسكري والدفاعي
استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض اليوم، وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض تطور العلاقات السعودية الفرنسية، وآفاق التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي.
كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في باريس وبيرن اللواء الركن إبراهيم بن ناصر المطوع.
كما حضره من الجانب الفرنسي سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة باتريك ميزوناف، ورئيس مكتب الشؤون العسكرية لمعالي الوزير الفريق جاك فايار، والمستشار الدبلوماسي لمعالي الوزير فإنسان براكوني، والمستشار الصناعي الوزير أدريان فاكون، والملحق العسكري في سفارة الجمهورية الفرنسية لدى المملكة العميد البحري غيوم دجري دو لو.