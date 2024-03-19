أقامته "تعليم جدة".. "ابن جلوي" يشارك أبناء شهداء الواجب حفل الإفطار

شارك محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مساء اليوم، أبناء شهداء الواجب وأسرهم حفل الإفطار الرمضاني، الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة بجدة في نسخته الثانية، بحضور المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، وعدد من قيادات الإدارة.