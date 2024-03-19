أقامته "تعليم جدة".. "ابن جلوي" يشارك أبناء شهداء الواجب حفل الإفطار

شارك محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مساء اليوم، أبناء شهداء الواجب وأسرهم حفل الإفطار الرمضاني، الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة بجدة في نسخته الثانية، بحضور المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، وعدد من قيادات الإدارة.
وقدمت "اللهيبي" شكرها لمحافظ جدة على تشريفه ومشاركته أبناء الشهداء حفل الإفطار مؤكدة أن المناسبة تأتي امتدادًا للرعاية والاهتمام اللذين توليهما القيادة الرشيدة -أيدها الله- بأبناء شهداء الواجب -رحمهم الله-.
يُذكر أن وزارة التعليم أنشأت مكتب "وفاء" لرعاية أبناء شهداء الواجب، وأبناء المتوفين من منسوبي التعليم في جميع إدارات التعليم بالسعودية؛ لخدمة أبنائهم من الطلبة، ومساعدتهم اجتماعيًّا ونفسيًّا وصحيًّا، تقديرًا للتضحيات التي قدمها ذووهم في خدمة هذا الوطن.