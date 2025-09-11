أمسية في لاس فيغاس تجمع النزالات الاستعراضية والتدريبات المفتوحة ضمن أسبوع النزال بين كانيلو وكروفورد

إلى ذلك، أقيمت فعالية التدريبات المفتوحة (Public Workout)، حيث وقف الجمهور وجهًا لوجه مع الملاكمين في النزال الكبير، بمشهد مليء بالحماس المتصاعد مع اقتراب ليلة السبت التاريخية، وحظيت التدريبات بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة، لتؤكد مرة أخرى متميز الحدث وأثره في عالم الملاكمة الحديثة.