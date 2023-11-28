"بوتيك" تستعرض واقع الضيافة السعودية في معرض سوق السفر بفرنسا

وتتضمن محفظة "بوتيك" مجموعة من القصور التي كانت غير متاحة سابقاً، بما في ذلك القصر الأحمر في الرياض؛ الذي كان منزلاً للملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود قبل أن يتحوّل إلى مقر لمجلس الوزراء لأكثر من ثلاثة عقود، وقصر الحمراء في جدة؛ رمز الضيافة الذي استقبل بعضاً من أبرز الشخصيات العامة الدولية، وقصر الطويق؛ الحائز على جائزة الآغا خان وأحد أبرز المعالم المعمارية في العاصمة.