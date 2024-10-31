الصناعة تعالج 460 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال سبتمبر 2024

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمن 277 بندًا للمواد الأولية، و5721 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار. مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.