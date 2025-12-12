المملكة تحقق تقدماً دولياً لافتاً في مؤشر تغطية الخدمات الصحية الأساسية (UHC)

وفي هذا السياق، أكد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن ما تحقق هو إحدى ثمار رؤية المملكة 2030 ودعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – قائلاً: “إن التطور الذي نشهده اليوم في المؤشرات الصحية الدولية يعكس الأثر الحقيقي للتحول الصحي الذي تقوده رؤية السعودية 2030 وبدعم مستمر من قيادتنا الرشيدة. لقد ارتكز هذا التقدم على تعزيز الوقاية، وتمكين الرعاية الأولية، والرقمنة الصحية، إضافةً إلى تطوير منظومة الخدمات في جميع مناطق المملكة. وما تحقق اليوم، بما في ذلك ارتفاع متوسط عمر الإنسان إلى 79.7 عامًا، هو نتيجة عمل تكاملي هدفه الأول جودة حياة الإنسان وصحته. وسنواصل المضي في هذا المسار لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والاستدامة، وترسيخ مكانة المملكة ضمن الدول الأكثر تقدمًا في المجال الصحي.”