يُرصد بسماء السعودية.. فلكية جدة: اصطفاف سماوي يُرى بالعين المجردة الليلة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إنه سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي اليوم الخميس 23 فبراير 2023، بالانتقال نحو بداية الليل، اصطفافُ هلال القمر وكوكبي المشتري والزهرة بالأفق الغربي، بعد وقت قصير من غروب الشمس مشاهَد بسهولة بالعين المجردة، وكأنه منظر من قصص الخيال العلمي.
وأضاف: الاصطفاف حدثٌ فلكي يحدث عندما يظهر عدد من كواكب نظامنا الشمسي في صف واحد تقريبًا في نفس المنطقة من السماء، إضافة إلى القمر، كما تشاهد من الأرض، وفي الفضاء تكون على نفس الجانب من الشمس. وليس لهذه الظاهرة تأثير على الأرض.
وتابع أن اصطفاف الكواكب على خط واحد ليس بالمعنى الحرفي؛ فالكواكب لا تصطف في خط مستقيم تمامًا أبدًا؛ نظرًا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس في نفس المستوى؛ بل في مدارات مختلفة.
وأردف: يُفَضَّل البدء في مراقبة الاصطفاف قبل حلول ظلمة الليل؛ حيث سيكون المشتري والزهرة بارزيْن بوضوح نابضين بالحياة ومشرقين للغاية، وهي فرصة مثالية للتصوير، إضافة لذلك عند رصد كوكب المشتري عبر المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهَد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة كفراشات ضوئية صغيرة حول سراج ساطع.
وأشار إلى أنه خلال ساعات الليل تنخفض هذه الأجسام جميعًا ظاهريًّا نحو الغرب؛ نتيجة لدوران الأرض حول محورها؛ ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.
فبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم، يلاحَظ أن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج؛ لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري والزهرة مندفعًا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.