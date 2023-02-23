يُرصد بسماء السعودية.. فلكية جدة: اصطفاف سماوي يُرى بالعين المجردة الليلة

فبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم، يلاحَظ أن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج؛ لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري والزهرة مندفعًا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.