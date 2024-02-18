الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.. المنتدى السعودي للإعلام ينطلق غداً في الرياض و"فومكس" أولى الفعاليات

وأكد رئيس المنتدى السعودي للإعلام الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد بن فهد الحارثي، أن معرض مستقبل الإعلام "فومكس" يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، كونه يجمع الجوانب الفنية والتقنية والإعلامية ويستضيف أكثر من 200 شركة محلية وعالمية تحت سقف واحد؛ ترسيخاً لمكانة الرياض حاضنةً للهوية الإعلامية والاتصالية الدولية، بما يؤكد المستهدفات الريادية التي تسعى المملكة لتحقيقها، في مختلف المجالات، اتساقًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.