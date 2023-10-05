للتعريف بأبرز خدماتها.. "أبشر" تشارك في معرض إنترسك السعودية

وتسعى المنصّة من خلال مشاركتها إلى تعريف الزوار بأبرز خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين في قطاعات الأفراد والأعمال والحكومي؛ كإصدار الهوية، وتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًّا، وتسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين، وإصدار وتجديد الجواز السعودي، المقدمة من المديرية العامة للجوازات، واستعراض الوثائق الرقمية الخاصة بالمواطنين والمقيمين.