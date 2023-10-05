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للتعريف بأبرز خدماتها.. "أبشر" تشارك في معرض إنترسك السعودية

يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2023 بإشراف الدفاع المدني
للتعريف بأبرز خدماتها.. "أبشر" تشارك في معرض إنترسك السعودية

تشارك منصة "أبشر" بمعرض إنترسك السعودية، الذي يُقام تحت إشراف المديرية العامة للدفاع المدني بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2023، بمدينة الرياض.

وتسعى المنصّة من خلال مشاركتها إلى تعريف الزوار بأبرز خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين في قطاعات الأفراد والأعمال والحكومي؛ كإصدار الهوية، وتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًّا، وتسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين، وإصدار وتجديد الجواز السعودي، المقدمة من المديرية العامة للجوازات، واستعراض الوثائق الرقمية الخاصة بالمواطنين والمقيمين.

أبشر
معرض إنترسك السعودية

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