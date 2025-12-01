الركود يضرب السوق العقاري.. وتراجع في التمويل والأسعار بالرياض

في تطور جديد، سجّل التمويل العقاري السكني المقدم من المصارف للأفراد تراجعًا ملحوظًا خلال أكتوبر الماضي، بنسبة بلغت 32%، وفق تقارير رسمية، فيما رصدت "سبق" انخفاضًا لافتًا في أسعار العقارات بعدة أحياء في الرياض، وصل في بعضها إلى نحو 10%.
وشهدت الفلل السكنية من نوع "دبلكس" في الأحياء الجنوبية تراجعًا من مليون و100 ألف ريال إلى 950 ألف ريال، في ظل ركود واضح تشهده السوق العقارية، بحسب ما أكده عدد من المتعاملين.
وأوضح عقاريون أن القرارات التصحيحية التي تم اتخاذها في الفترة الماضية كان لها أثر إيجابي على الأسعار، لافتين إلى أن الكثير من الراغبين في التملك اتجهوا إلى مشاريع الإسكان، بينما فضّل آخرون الأراضي التي توزعها الدولة بأسعار رمزية لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، إلى جانب تأثير رسوم الأراضي البيضاء وارتفاع الفائدة.
وأشاروا إلى أن الأسعار بدأت تتجاوب مع تلك الضغوط، مسجلة انخفاضات متفاوتة في أغلب أحياء العاصمة.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، بلغ إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بنهاية أكتوبر 2025 نحو 5.548 مليارات ريال، مقابل 5.820 مليارات ريال في سبتمبر من نفس العام، أي بتراجع نسبته 4.6%.
وتوزع التمويل على ثلاثة قطاعات؛ حيث بلغ التمويل المقدم لقطاع الفلل 3.668 مليارات ريال، مقابل 3.692 مليارات في سبتمبر، بينما سجل قطاع الشقق 1.522 مليار ريال، مقارنة بـ1.826 مليار ريال في سبتمبر، أما قطاع الأراضي فبلغ التمويل فيه 357 مليون ريال، مقابل 303 ملايين ريال في الشهر السابق.