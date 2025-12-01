الركود يضرب السوق العقاري.. وتراجع في التمويل والأسعار بالرياض

وأوضح عقاريون أن القرارات التصحيحية التي تم اتخاذها في الفترة الماضية كان لها أثر إيجابي على الأسعار، لافتين إلى أن الكثير من الراغبين في التملك اتجهوا إلى مشاريع الإسكان، بينما فضّل آخرون الأراضي التي توزعها الدولة بأسعار رمزية لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، إلى جانب تأثير رسوم الأراضي البيضاء وارتفاع الفائدة.