رئيس "الغذاء والدواء": علامة حلال موحّدة تُعزّز الاقتصاد العالمي وثقة المستهلكين

أكّد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ضرورة وجود علامة موحّدة للحلال على مستوى العالم، دعمًا لامتداد أثر اقتصاد الحلال عالميًا، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز ثقة المستهلكين.
وأشار معاليه إلى أن قطاع الحلال يشكّل مساحة اقتصادية واسعة تتصاعد بوتيرة متسارعة، مدفوعة بارتفاع الطلب الدولي، ويقف على أعتاب قفزة نوعية خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه أثناء ترؤسه وفد "الهيئة" ومركز حلال في أعمال قمة الحلال العالمية في نسختها الحادية عشرة، التي تحتضنها مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 50 دولة، وحضور يتجاوز 50 ألف زائر، ما يعكس مكانة القمة كإحدى أبرز المنصات الدولية في صناعة الحلال.
وأوضح الجضعي أن تطوّر قطاع الحلال واستدامته يعتمدان على مجموعة من الركائز الأساسية، أبرزها توحيد الشهادات والمعايير لرفع الجودة والكفاءة، وبناء منظومة رقمية عالمية تدعم الشفافية والامتثال، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير أدوات الرقابة، لتمكين الدول والشركات من تقديم منتجات أكثر موثوقية.
وأضاف أن قطاع الحلال أصبح عنصرًا مؤثرًا في حركة التجارة الدولية، ويوفّر فرصًا واسعة لتطوّر الصناعات الغذائية والدوائية والتجميلية، مؤكدًا أن المشهد الدولي الراهن يشكّل بيئة محفزة لتعميق أثر اقتصاد الحلال، ويمثل أرضية واعدة للنمو والابتكار، ما يعزز جاذبية الاستثمار في هذا المجال ويدعم توسّعه.
وتأتي مشاركة "الهيئة" في القمة انطلاقًا من دورها في تطوير منظومة الحلال عالميًا، وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين لإيجاد فرص جديدة تُعزّز تنافسية القطاع في الأسواق، دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز النمو والتنمية المستدامة.