مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض القلب للقوات المسلحة يُطلق "الجراحة الروبوتية" للقلب المفتوح

وتتميز "الجراحة الروبوتية" بتوفير تحكم دقيق للجراح من خلال فتحات صغيرة بدلًا من جراحة القلب المفتوح، مما يقلل من فقدان الدم، ويزيد من سرعة الشفاء, كما تساعد المركز على تقديم رعاية صحية متطورة وفق أعلى المعايير، والحد من المضاعفات المحتملة، وتقليص فترة الاعتماد على التنفس الصناعي، وتقليل نسبة الألم بعد العملية، والتقليل من الاحتياج لاستخدام مسكنات الآلام المتعددة، والمساعدة في سرعة التعافي والتئام الجروح بعد العملية، وذلك مقارنة مع التدخل الجراحي التقليدي، مما يعزز من فعالية العلاج.