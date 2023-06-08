محليات

"الاستثمار" وغرفة جازان تستعرضان آلية تنظيم منتدى جازان 2023

استعرض الاجتماعُ الفرصَ الاستثمارية النوعية لدى الغرفة
"الاستثمار" وغرفة جازان تستعرضان آلية تنظيم منتدى جازان 2023
سبق
سبق

عقد فريقُ وزارة الاستثمار، ممثلًا في وكالة تطوير الاستثمار والإدارة العامة لاستثمارات المناطق، برئاسة مستشار الوزارة ناصر الطويان؛ اجتماعًا، اليوم الخميس، في غرفة جازان، بحضور رئيسها المستشار أحمد أبوهادي، ونائبيه، وعدد من مديري الإدارات بالغرفة.

واستعرض الاجتماعُ خطواتِ الإعداد لتنظيم منتدى جازان للاستثمار 2023، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، ومع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفرص الاستثمارية النوعية لدى الغرفة.

كما ناقش الاجتماعُ العديدَ من الموضوعات المتعلقة بنشاطات وبرامج الغرفة، مُطلعًا فريق وزارة الاستثمار على سير عمل تنظيم المنتدى ووضع الخطط ومتابعتها، إلى جانب اعتماد عدد من التوصيات التي تضمنها جدول الأعمال لمواكبة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وقال رئيس غرفة جازان المستشار أحمد أبو هادي: إن تنظيم الغرفة لمنتدى جازان للاستثمار، بالشراكة مع وزارة الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، تأتي ضمن أهداف الغرفة في الترويج للمنطقة كوجهة جاذبة للشركات العالمية، وبما يعزز مكانة منطقة جازان على خارطة الاستثمارات العالمية وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.

وأضاف "أبو هادي": أن الغرفة تحرص من خلال هذه اللقاءات على تشخيص التحديات والبحث في سبل نموها وتطويرها في النسخة الأولى للمنتدى.

وزارة الاستثمار
منتدى جازان للاستثمار 2023

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org