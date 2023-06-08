"الاستثمار" وغرفة جازان تستعرضان آلية تنظيم منتدى جازان 2023

عقد فريقُ وزارة الاستثمار، ممثلًا في وكالة تطوير الاستثمار والإدارة العامة لاستثمارات المناطق، برئاسة مستشار الوزارة ناصر الطويان؛ اجتماعًا، اليوم الخميس، في غرفة جازان، بحضور رئيسها المستشار أحمد أبوهادي، ونائبيه، وعدد من مديري الإدارات بالغرفة.