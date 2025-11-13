انطلاق "شتاء درب زبيدة 2025" بمحمية الإمام تركي.. تجارب طبيعية وتراثية

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم، فعاليات "موسم شتاء درب زبيدة 2025" تحت شعار "ميّل وتلقانا"، معلنة انطلاق موسم شتوي يُثري المشهد السياحي في المملكة بتجارب نوعية تعزز ارتباط الزوّار بالطبيعة والتراث.
ويُبرز الموسم درب زبيدة كوجهة شتوية فريدة تجمع بين أصالة المكان وحداثة التجربة، من خلال مجموعة واسعة من البرامج التي تلبي اهتمامات العائلات ومحبي التخييم والمغامرة والفلك.
ومن أبرز فعاليات الموسم، إطلاق "محمية الشمال للصيد المستدام"، التي تُعد أول محمية متخصصة من نوعها في المملكة، وتتيح تجربة صيد مستدام لأنواع متعددة من الطرائد مثل الحبارى والغزلان والمها الوضيحي، ضمن منظومة تحافظ على الحياة الفطرية وتوازنها البيئي.
كما يوفر الموسم تجربة الإقامة في "كرفانات الحسكي" وسط أجواء شتوية مثالية لعشاق المكشات، إضافة إلى تجربة تخييم راقية في "مخيم لينة"، الذي يجمع بين الهدوء والراحة في بيئة طبيعية متكاملة.
ويواصل الموسم تقديم خيارات متميزة، منها "مخيم ذا لايف" الذي يجمع بين الفخامة وروح المغامرة في قلب الصحراء، إلى جانب "برنامج السماء المعتمة" في النفود الكبير، الذي يتيح للزوار مراقبة النجوم والظواهر الفلكية في واحدة من أنقى سماء المنطقة.
ويقدم "ميدان الرماية" تجربة ترفيهية حماسية عبر ميادين مجهّزة تتيح ممارسة الرمي على الأهداف الثابتة والأطباق الطائرة بمعايير سلامة عالية.
ويأتي "موسم شتاء درب زبيدة" ضمن توجه الهيئة لتعزيز السياحة البيئية وتقديم وجهات شتوية غنية بالقيمة الثقافية والاقتصادية، ليكون محطة جذب مميزة للزوار الباحثين عن تجارب شتوية متكاملة.