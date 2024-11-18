شركة "أرماح الرياضية" وجمعية زهرة توقعان إتفاقية تعاون مشتركة

وقعت أرماح الرياضية ممثلة في أنديتها أوبتيمو و بي_فت (OPTIMO and B_FIT) إتفاقية تعاون مشتركة مع جمعية زهرة لسرطان الثدي، وذلك ضمن الحملة التوعوية بسرطان الثدي" أكتوبر 2024م".
وتم توقيع الإتفاقية برعاية وحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة لسرطان الثدي، والرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية فهد الحقباني.
وتهدف الإتفاقية إلى مشاركة أرماح الرياضية في تعزيز دورها المجتمعي عبر أنديتها أوبتيمو و بي_فت في التوعية بسرطان الثدي، وذلك عبر عرض الرسائل التوعوية عن المرض في الأندية وتشجيع المشتركات على الفحص المبكر، مع عمل فعاليات توعوية داخل الأندية للتحدث مباشرة مع المشتركات وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى المشاركة في الشهر العالمي لتوعيه بسرطان الثدي والوقاية منه وتفعيل دور الرياضة وأسلوب الحياة الصحي.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مسؤوليات أرماح الرياضية في المشاركة المجتمعية، وتعزيز التعاون مع الجهات والهيئات ذات الصلة، وذلك بما يساهم في تقديم التوعية الصحية السليمة ونشر الوعي داخل الأندية.