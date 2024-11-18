شركة "أرماح الرياضية" وجمعية زهرة توقعان إتفاقية تعاون مشتركة

وتهدف الإتفاقية إلى مشاركة أرماح الرياضية في تعزيز دورها المجتمعي عبر أنديتها أوبتيمو و بي_فت في التوعية بسرطان الثدي، وذلك عبر عرض الرسائل التوعوية عن المرض في الأندية وتشجيع المشتركات على الفحص المبكر، مع عمل فعاليات توعوية داخل الأندية للتحدث مباشرة مع المشتركات وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى المشاركة في الشهر العالمي لتوعيه بسرطان الثدي والوقاية منه وتفعيل دور الرياضة وأسلوب الحياة الصحي.