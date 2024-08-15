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حدثت قبل 58 عامًا وتعكس قوة التلاحم بين القيادة والمواطنين.. "سبق" تكشف حقيقة قصة "الملك فهد" مع البدوي ومخيم الملك سلمان في "التنهات"

في ليلة ممطرة لم يعرفهم وقدّم لهم القهوة والعشاء وقام بتعبئة سياراتهم بالبنزين