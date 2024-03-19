في أول أسبوع برمضان.. أكثر من 34 ألف عملية فحص تنفذها "هيئة النقل" في مكة والمدينة

وفي المدينة المنورة، كانت أبرز المخالفات في الحافلات متمثلة في تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى تشغيل حافلات مزودة بدورة مياه غير صالحة للاستخدام، كما اشتملت المخالفات في الشاحنات على تشغيل مركبة بدون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضائع، وعدم مطابقة حواجز الحماية للمواصفات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة، فيما تضمنت مخالفات سيارات الأجرة على ممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة التشغيل، وعدم العناية بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء أداء العمل.