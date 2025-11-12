مُحافظ الأحساء يستقبل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالمحافظة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، في مكتبه اليوم، الشيخ علي السلمان قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالمحافظة بمناسبة تقاعده، والشيخ عبدالخالق الحاجي بمناسبة تعيينه قاضيًا لدائرة الأوقاف والمواريث بالمحافظة.