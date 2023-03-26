"مدفع رمضان".. متى وكيف وصل لدول الخليج؟.. تاريخ عبر الزمن تستقرئه "سبق"

اتفق المؤرخون على أن بداية مدفع رمضان في الدول العربية انطلقت من القاهرة بمصر، ثم بدأت فكرة مدفع رمضان تنتشر من مصر إلى الدول العربية والإسلامية؛ إذ انتشرت في أقطار الشام بداية بالقدس ودمشق ومدن الشام الأخرى، ثم إلى بغداد في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وبعدها انتقلت إلى مكة المكرمة قبل ١٣٩ سنة، سنة ١٨٨٤م تقريبًا، ثم مدينة الكويت؛ إذ جاء أول مدفع للكويت في عهد الشيخ مبارك الصباح عام 1907م، ثم انتقل إلى أقطار الخليج كافة قبل بزوغ عصر النفط، وكذلك اليمن والسودان، حتى دول غرب إفريقيا، مثل تشاد والنيجر ومالي ودول وسط وشرق آسيا؛ إذ بدأ مدفع الإفطار عمله في إندونيسيا سنة 1944.