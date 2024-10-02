نائب أمير الرياض يحضر انطلاق فعاليات النسخة الرابعة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني

وسيتم خلال المنتدى عقد مجموعة من الجلسات الحوارية التي تتركز على خمسة محاور رئيسية هي: تجاوز التباينات السيبرانية، من خلال بناء الثقة لتعزيز آفاق التعاون السيبراني على المستوى الدولي، والسلوكية السيبرانية، والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني؛ وذلك لتعزيز الاندماج في الفضاء السيبراني بما يجعله عاملًا مساعدًا في دفع التنمية، وسد الفجوة الاجتماعية بين المجتمعات والمنظمات والدول، ومحور اقتصاد سيبراني مزدهر، يهدف إلى مناقشة إسهام الاقتصاد السيبراني في التنمية، من خلال تطوير الأسواق في هذا القطاع الحيوي والواعد، ومحور آفاق سيبرانية جديدة، يتناول آليات الاستفادة من التقنيات الصاعدة في دفع التقدم والابتكار.