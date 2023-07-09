البنك المركزي يعلن الترخيص للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني "ضمانات"

وتأتي هذه المبادرة إعمالًا لأهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام البنك المركزي السعودي، بما يتوافق مع دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في تعزيز الاستقرار المالي، وتنظيم أعمال التأمين في المملكة وحوكمتها، إضافة إلى دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.