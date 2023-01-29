"الجدعان" يطالب بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتعزيز العمل الخليجي المشترك

ترأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان اليوم، عبر الاتصال المرئي وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ 118 الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقد عُقد الاجتماع برئاسة وزير المالية في سلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- سلطان الحبسي، ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة الوكلاء، وإلى المستجدات التي يتم متابعتها من قبل الأمانة العامة.
ونوه الجدعان بالعمل الذي قامت به المملكة لتعزيز العمل الخليجي المشترك خلال رئاستها للدورة السابقة، مؤكدًا على دعم المملكة لسلطنة عمان الشقيقة في رئاستها للدورة الحالية لتحقيق مزيد من الإنجاز، متمنياً لهم التوفيق خلال رئاستهم هذه الدورة.
وأشار إلى ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه اللّه- بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وبما يرتقي لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي.