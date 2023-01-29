"الجدعان" يطالب بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتعزيز العمل الخليجي المشترك

واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة الوكلاء، وإلى المستجدات التي يتم متابعتها من قبل الأمانة العامة.