20 يوماً وينتهي الصيف.. "فلكية جدة": ليلٌ مبكر واعتدالٌ مع "قمر الحصاد"

وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إلى أن فصل الخريف يبدأ في النصف الشمالي أو الربيع في النصف الجنوبي في 22 أو 23 سبتمبر اعتماداً على المكان الذي تعيش فيه على كوكب الأرض؛ حيث سيشهد نصفا الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي كميات متساوية تقريباً من ضوء النهار والليل في ذلك اليوم، بعد ذلك حتى 21 ديسمبر سينخفّض قوس المسار الظاهري اليومي للشمس عبر السماء في النصف الشمالي تدريجيًا من الكرة الأرضية مع قصر ساعات النهار، وفي الوقت نفسه فإن رحلة الشمس اليومية عبر السماء ستصبح أعلى فأعلى في النصف الجنوبي مع زيادة ساعات النهار.