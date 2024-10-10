ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1% خلال أغسطس

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي العام في السعودية ارتفاعًا بنسبة 1.0% خلال شهر أغسطس 2024، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي 2023، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأظهرت الأرقام تفوق قطاع "إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء" بنسبة نمو 4.1%، مما أسهم بشكلٍ ملحوظ في الأداء العام. كما ارتفع قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 1.1%، بينما شهد قطاع "التعدين واستغلال المحاجر" نموًّا أقل بنسبة 0.8%.
في المقابل، انخفض إنتاج قطاع "إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها" بنسبة 0.9%.
تأتي هذه البيانات في إطار جهود السعودية لتحفيز القطاع الصناعي كجزء من رؤيتها 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني.