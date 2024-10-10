ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1% خلال أغسطس

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي العام في السعودية ارتفاعًا بنسبة 1.0% خلال شهر أغسطس 2024، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي 2023، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.