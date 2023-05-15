متحدث "النقل": لا يحق لمندوب التوصيل مطالبة العميل بمشاركة موقعه

جاء ذلك في لقاء لـ"الزويد" على قناة العربية اليوم، حيث تحدث أيضاً عن العنوان الوطني المختصر، مبيناً أنه بداية لمرحلة جديدة من التسهيل في الخدمات على المستفيدين من مختلف المجالات، سواء التسوّق أو الخدمات الحكومية، حيث يسهل ذلك من أداء العمليات اللوجستية ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية.