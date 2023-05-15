متحدث "النقل": لا يحق لمندوب التوصيل مطالبة العميل بمشاركة موقعه

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، أنه لا يحق لمندوب التوصيل الطلب من العميل مشاركة موقعه عبر أي تطبيق، وفي حال ذلك يحق للمستفيد رفع شكوى ضد ذلك لـ"هيئة النقل".
جاء ذلك في لقاء لـ"الزويد" على قناة العربية اليوم، حيث تحدث أيضاً عن العنوان الوطني المختصر، مبيناً أنه بداية لمرحلة جديدة من التسهيل في الخدمات على المستفيدين من مختلف المجالات، سواء التسوّق أو الخدمات الحكومية، حيث يسهل ذلك من أداء العمليات اللوجستية ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية.
وأضاف بأن العنوان المختصر هو جزء من العنوان الوطني الأساسي، ويتكوّن من أربعة أحرف وأربعة أرقام، وعدم التزام الشركات العاملة في هذا القطاع بالعنوان تقع عليهم مخالفة وفق نظام البريد.