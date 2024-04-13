الجوف.. اختتام فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك وسط مشاركة أهالي المنطقة

كما شهدت احتفالاتُ العيد في حديقة الحي الإداري بمحافظة دومة الجندل العديدَ من الفعاليات، كما تضمّنت الاحتفالاتُ في المنطقة والمحافظات عروضًا مرئية، وأوبريتًا، وفنونًا شعبية فلكلورية، وأركانًا للفنّ التشكيلي والأسر المنتجة، وفعاليات توعوية وتثقيفية وصحية.