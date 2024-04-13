الجوف.. اختتام فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك وسط مشاركة أهالي المنطقة

اختتمت أمانة الجوف فعاليات الاحتفال عيد الفطر المبارك 2024، وسط مشاركة من أهالي المنطقة.
وشهدت مدينةُ سكاكا حزمةً من الفعاليات على مدار ثلاثة أيام للاحتفال بالعيد، أقيمت في متنزه العين "الدراجة"، ومتنزه الشباب "قارا"، تضمّنت فعاليات للأسرة والأطفال، إلى جانب إقامة أمسيات شعرية بمشاركة عدد من الشعراء، بالإضافة إلى أمسيات فنية.
كما شهدت احتفالاتُ العيد في حديقة الحي الإداري بمحافظة دومة الجندل العديدَ من الفعاليات، كما تضمّنت الاحتفالاتُ في المنطقة والمحافظات عروضًا مرئية، وأوبريتًا، وفنونًا شعبية فلكلورية، وأركانًا للفنّ التشكيلي والأسر المنتجة، وفعاليات توعوية وتثقيفية وصحية.