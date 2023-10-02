"العميد يُسجِّل أعظم أهداف قارة آسيا".. تفاعُل كبير مع موقف الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي

وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا، أكد فيه إلغاء المباراة، مُرجعًا ذلك إلى "ظروف غير متوقعة ومفاجئة". وجدَّد "الآسيوي" التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين والحكام والجماهير، وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، لافتًا إلى أنه سيتم إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة، بحسب ما ورد في البيان.