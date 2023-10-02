"العميد يُسجِّل أعظم أهداف قارة آسيا".. تفاعُل كبير مع موقف الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي

تفاعَلَ عددٌ كبيرٌ من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي مع موقف نادي اتحاد جدة بعدم النزول لملعب مباراة سباهان أصفهان الإيراني اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل، تحمل إشارات سياسية خارج السياق الرياضي.
وأدت الأحداث التي صاحبت الأجواء ما قبل المباراة، التي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، ورَفْض لاعبي الاتحاد مغادرة غرفة الملابس، إلى إلغائها.
وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا، أكد فيه إلغاء المباراة، مُرجعًا ذلك إلى "ظروف غير متوقعة ومفاجئة". وجدَّد "الآسيوي" التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين والحكام والجماهير، وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، لافتًا إلى أنه سيتم إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة، بحسب ما ورد في البيان.
وعلَّق عددٌ من المغردين على موقف الاتحاد بعدم تداخُل السياسة مع الأحداث والمناسبات الرياضية، مُثنين على موقف النادي وإدارته ولاعبيه عبر أكثر من وسم على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".
وكتب الكاتب والإعلامي الدكتور أحمد العرفج مُعلقًا: "أول مرة في التاريخ يُعجب الناس بمباراة لم يشاهدوها، تلك هي مباراة الاتحاد وسباهان؛ والسبب هو الهدف الذي سجله الاتحاد لصالح الرياضة النظيفة".
وشاطر الإعلامي علي العلياني العرفج الرأي بقوله: "العميد يسجل أعظم أهداف قارة آسيا بانسحابه من المباراة بالرغم من أهميتها. درس عظيم. ملاعب كرة القدم لم تكن يومًا ساحة للتسييس، ولا للاستعراض بالقتلة. وعلى الاتحاد الآسيوي أن يقوم بأدواره كما يجب. هذه البؤرة من آسيا تفتقر لأبجديات الرياضة وروحها".
وأعرب المغرد منذر آل الشيخ عن إعجابه بموقف الاتحاد، وقال: "العميد كسب قلوب العرب. خسر نقاط المباراة أو كسبها فلقد سجل الاتحاد موقفًا بطوليًّا، سيخلد طويلاً في ذاكرة الكرة. المباراة لم يرد لها نادي سباهان أن تكون تنافسًا شريفًا؛ فأتاه رد صاعق من الاتحاد، استحق من خلاله هذا التاق من السعوديين".
كما عبّر الفنان عبدالإله السناني عن فخره بالموقف القوي لعميد الأندية السعودية، وقال: "الوطن غالٍ فلا حياد.. الوطن انتماء لا يقبل المساومة.. وعرض لا يقبل التساهل.. وكرامة لا تقبل التنازل. كما يحق لنا أن نفاخر بهذا الوطن يحق لنا أن نفاخر بهؤلاء الأبطال".
فيما لفتت الإعلامية سارة دندراوي إلى أن الاتحاد بموقفه كسب قلوب السعوديين، وهو أهم من الفوز أو الهزيمة، وقالت: "موقف عظيم من الاتحاديين. هناك خطوط حمراء أكبر من أي فوز وهزيمة في الرياضة.. صحيح لم تُلعب المباراة، لكن النمور سجلوا هاتريك أهداف في قلوب كل السعوديين. الله يحفظكم، وترجعوا بالسلامة".