"تنظيم المياه" تُنظّم المنتدى الخليجي الرابع لخدمات المشتركين لقطاعي المياه والكهرباء في الرياض

ويهدف المنتدى إلى تبادل الخبرات والتجارب المطبقة في تقديم خدمات المياه والكهرباء في دول الخليج، ومناقشة أبرز التطورات التي تطرأ عليها وكيفية الاستفادة منها في رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمشترك، وتحسين تجربته وفقًا لأفضل الممارسات والتنظيمات التي تحدد العلاقة بينه وبين مقدم الخدمة وتضمن حقه في الحصول على هذه الخدمات بكفاءة وموثوقية.