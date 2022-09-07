"تنظيم المياه" تُنظّم المنتدى الخليجي الرابع لخدمات المشتركين لقطاعي المياه والكهرباء في الرياض

نظّمت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالتنسيق مع أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الرياض اليوم، المنتدى الخليجي الرابع لخدمات المشتركين لقطاعي المياه والكهرباء، وذلك بمشاركة عدد من الجهات التنظيمية ومقدمي الخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف المنتدى إلى تبادل الخبرات والتجارب المطبقة في تقديم خدمات المياه والكهرباء في دول الخليج، ومناقشة أبرز التطورات التي تطرأ عليها وكيفية الاستفادة منها في رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمشترك، وتحسين تجربته وفقًا لأفضل الممارسات والتنظيمات التي تحدد العلاقة بينه وبين مقدم الخدمة وتضمن حقه في الحصول على هذه الخدمات بكفاءة وموثوقية.
ويستعرض المشاركون في المنتدى على مدى يومين 16 ورقة عمل تتمحور حول منهجيات تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين، ومشاريع العدادات الذكية، وأبرز التجارب الناجحة خلال جائحة كورونا، وتجارب الدول الأعضاء في قياس رضا المستفيدين عن الخدمات، بالإضافة إلى خدمات المشتركين في الطاقة المتجددة.
ويعزز المنتدى الجهود المتواصلة التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي في التكامل وتبادل الخبرات والتجارب؛ من أجل الارتقاء بخدمات المياه والكهرباء المقدمة للمشتركين؛ لضمان استدامتها وتقديمها بأعلى معايير الجودة.
يُذكر أن النسخة السابقة للمنتدى عقدت في دولة الكويت، وناقشت التحول الذكي لخدمات المشتركين؛ بهدف تطوير وتحسين آليات العمل في تقديم خدمات الكهرباء والماء.