ولي العهد والرئيس الصيني يؤكدان على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة والصين

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس شي جين بينغ؛ رئيس جمهورية الصين الشعبية.