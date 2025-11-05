مركز الحياة الفطرية يُطلق سلحفاتين بحريتين في محمية الجبيل بعد رحلة تأهيل ناجحة

وتُعد السلحفاة كبيرة الرأس من أبرز الأنواع المعرضة للانقراض على المستوى العالمي، وتتميّز بقدرتها العالية على الغوص العميق بفضل تكوينها العضلي القوي ورأسه الكبير الذي يمكّنها من كسر القواقع والقشريات، أما السلحفاة الخضراء فهي من الأنواع الرئيسية في النظام البيئي الساحلي، إذ تسهم في توازن البيئات البحرية من خلال تغذيتها على الأعشاب البحرية والحفاظ على نموها الطبيعي.