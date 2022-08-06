"التأمينات الاجتماعية" تُحذر من دعوات الاستثمار الوهمية التي تزعم صلتها بها

ودعت التأمينات الاجتماعية عملاءها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر ممن يزعمون بأنهم ممثلون للمؤسسة أو لشركة حصانة الاستثمارية ويدعون لفرص استثمار وهمية عن طريق الاتصالات الهاتفية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو روابط المواقع الإلكترونية المشبوهة، حيث إن هذه الحسابات أو المواقع أو البرامج الوهمية تتخذ أساليب متعددة لكسب ثقة العملاء، ومنها استخدام شعار وهوية المؤسسة بشكل مخالف، مؤكدة أن المؤسسة ومنسوبيها لا يطلبون البيانات الشخصية مثل أرقام البطاقات البنكية وكلمات المرور ورموز التحقق، محذرة عملاءها من الكشف عن معلوماتهم الشخصية وبياناتهم البنكية.