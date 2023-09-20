ولي العهد لـ"فوكس نيوز": أُتيحت لنا فرص لم نستغلها في الماضي.. والآن نستثمرها للمُضي قُدمًا

وتفصيلاً، أكد سمو ولي العهد أن السعودية تسير في المسار الاقتصادي الصحيح، ونسعى إلى أن نكون في المراتب السبعة الأولى. وتعد السعودية من أسرع الدول نموًّا في مجموعة العشرين، وننافس الهند من حيث سرعة النمو.