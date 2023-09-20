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ولي العهد لـ"فوكس نيوز": أُتيحت لنا فرص لم نستغلها في الماضي.. والآن نستثمرها للمُضي قُدمًا
أكد أن السعودية تسير في المسار الاقتصادي الصحيح ونسعى إلى أن نكون بالمراتب السبعة الأولى
أكد ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في لقائه مع قناة فوكس نيوز، أن السعودية حريصة على التقدم والنمو، وإيجاد اقتصاد مزدهر.
وتفصيلاً، أكد سمو ولي العهد أن السعودية تسير في المسار الاقتصادي الصحيح، ونسعى إلى أن نكون في المراتب السبعة الأولى. وتعد السعودية من أسرع الدول نموًّا في مجموعة العشرين، وننافس الهند من حيث سرعة النمو.
وفي حديثه عن التغيرات التي تشهدها السعودية في الوقت الحالي قال: كنا نعاني من مشاكل في الماضي، وأتيحت لنا فرص لم نستغلها، والآن نستثمرها للمُضي قُدمًا في السعودية.