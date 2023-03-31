هيئة التراث تنزع ملكية عقارات "صخرة الملك البابلي نابونيد الثاني" بالحائط

ونشرت الهيئة مخططاً تظهر به مخططات، داعية كل من يملك عقاراً بالمخطط، تقديم مستندات تثبت تملُّكه للعقار، وأن يكون ذلك خلال 60 يوماً وهو فترة عمل لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، التي شكلهما الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، لتبدأ أعمالها من اجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها خلال 15 يوماً من نشر القرار بجريدة أم القرى.