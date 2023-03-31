هيئة التراث تنزع ملكية عقارات "صخرة الملك البابلي نابونيد الثاني" بالحائط

قررت هيئة التراث نزع ملكية عقارات لتنفيذ مشروع "تأهيل موقع صخرة الملك البابلي نابونيد الثاني" بمحافظة الحائط 250 كلم جنوب حائل.
ونشرت الهيئة مخططاً تظهر به مخططات، داعية كل من يملك عقاراً بالمخطط، تقديم مستندات تثبت تملُّكه للعقار، وأن يكون ذلك خلال 60 يوماً وهو فترة عمل لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، التي شكلهما الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، لتبدأ أعمالها من اجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها خلال 15 يوماً من نشر القرار بجريدة أم القرى.
وكانت هيئة التراث قد أعلنت في 14 يوليو 2021، اكتشاف نقوش صخرية تعود للملك البابلي نابونيد في منتصف القرن السادس قبل الميلاد، وتتكون من نقش على صخرة بازلتية تجسد، نابونيد ممسكاً بالصولجان أمام رموز دينية، مع وجود نص مسماري في نحو 26 سطراً، وهو ما تم اعتباره أطول نص كتابي يُعثر عليه بالمملكة.