"أمطار القصيم".. لوحات ربانية تدفع الأهالي للتنزه و"المدني" يرسل تحذيراته

ازدانت منطقة القصيم بعد هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين، لترسم أجمل لوحة ربانية ارتوت فيها الأودية والشعاب والكثبان الرملية.
واكتمل في تلك اللوحة جريان السيول كشعيب الطرفية والمستوي والأديغم والركية وثادج والنبهانية وقطن والفويلق وغيرها من الأودية والشعاب بمنطقة القصيم.
ومع هذه الأجواء استغل الأهالي والمهتمون بالخروج للتنزه والاستمتاع بهذه الأجواء الماطرة، وسط توقع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار الأمطار في الأيام المقبلة على منطقة القصيم.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية، أو في بطون الأودية والمواقع المنخفضة، والحذر من السيول المنقولة مع الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة.