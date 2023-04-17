"أمطار القصيم".. لوحات ربانية تدفع الأهالي للتنزه و"المدني" يرسل تحذيراته

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية، أو في بطون الأودية والمواقع المنخفضة، والحذر من السيول المنقولة مع الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة.