270 ألف طالب وطالبة يعودون للدراسة في الطائف الأحد بعد إجازة الخريف

بمتابعة من مديري ومديرات المدارس، تستقبل أكثر من 1700 مدرسة في محافظة الطائف يوم الأحد المقبل، أكثر من 270 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، بعد تمتعهم بإجازة الخريف، وسط جاهزية كاملة من الهيئتين الإدارية والتعليمية.
ورحّب المدير العام للتعليم في الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بالطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، متمنيًا لهم التوفيق فيما تبقى من الفصل الدراسي، وحاثًا على الجد والاجتهاد والتميز. كما دعا أولياء الأمور إلى دعم أبنائهم ومساندتهم لتحقيق أفضل النتائج.
وأكد "الغامدي" أهمية الشراكة الفاعلة بين الأسرة والمدرسة في دعم المسيرة التعليمية للطلبة، مشيدًا بدور مديري ومديرات المدارس والكوادر التعليمية في متابعة التحصيل الدراسي وتعزيز القيم.
وبحسب التوقيت الشتوي المعتمد، يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 7:15 صباحًا، فيما تنطلق الحصة الأولى في تمام الساعة 7:30 صباحًا.