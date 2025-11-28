270 ألف طالب وطالبة يعودون للدراسة في الطائف الأحد بعد إجازة الخريف

بمتابعة من مديري ومديرات المدارس، تستقبل أكثر من 1700 مدرسة في محافظة الطائف يوم الأحد المقبل، أكثر من 270 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، بعد تمتعهم بإجازة الخريف، وسط جاهزية كاملة من الهيئتين الإدارية والتعليمية.