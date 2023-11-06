"التعاون الإسلامي" تشيد بالإنزال الجوي لمساعدات أردنية في غزة

أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمبادرة المملكة الأردنية الهاشمية، التي تضمنت إنزالًا جويًّا عاجلًا بواسطة القوات المسلحة الأردنية لمساعدات إنسانية ودوائية لصالح المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.