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"التعاون الإسلامي" تشيد بالإنزال الجوي لمساعدات أردنية في غزة
المبادرة تضمنت إيصال إمدادات دوائية للمستشفى الميداني الأردني
أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمبادرة المملكة الأردنية الهاشمية، التي تضمنت إنزالًا جويًّا عاجلًا بواسطة القوات المسلحة الأردنية لمساعدات إنسانية ودوائية لصالح المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.
وجاءت المبادرة بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن؛ لمساندة ودعم المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانيها أهالي القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.