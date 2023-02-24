تربوي يُقدِّم مجموعة نصائح لأولياء الأمور والطلاب قبل انطلاق اختبارات الفصل الثاني

قبل انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني المقررة يوم الأحد القادم، طالب المختص التربوي عماد الشريف أولياء أمور الطلاب بعدم القلق، وبث الاطمئنان في نفوس أبنائهم؛ حتى يتمكنوا من الاستعداد الجيد لدخول الاختبارات بكل ثقة وهدوء. وكذلك على الطلاب الجد والمذاكرة والابتعاد عن السهر.
وتفصيلاً، أوضح الشريف أن فترة الاختبارات في نهاية كل فصل دراسي مختلفة من ناحية الأجواء الأسرية؛ لما تمثله من مرحلة يحصد من خلالها الطلبة مجهود فصل دراسي كامل؛ لذلك يجب على الطلاب والطالبات الجد والاجتهاد بالمذاكرة وتنظيم الوقت، واختيار المكان المناسب، والابتعاد عن السهر.. ولضمان الوصول للإجابات الصحيحة في الاختبارات عليهم بقراءة الأسئلة جيدًا، وبتركيز، وعدم الاستعجال في الإجابة. وفي حال عدم معرفة إجابة سؤال عليهم عدم الوقوف عنده، بل الانتقال للسؤال التالي، والرجوع له بعد ذلك عند الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة كلها. ومن الجيد مراجعة الإجابات، والتأكد من صحتها.
وأشار "الشريف" إلى أن الفترة بعد أداء الاختبارات فترة حرجة؛ لما تمثله من وقوع بعض السلوكيات الخطرة على الطلاب؛ فيجب على أولياء الأمور الحرص على عودة أبنائهم إلى المنزل فورًا، وعدم تركهم للمخاطر التي قد تواجههم -لا قدر الله-.