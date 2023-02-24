تربوي يُقدِّم مجموعة نصائح لأولياء الأمور والطلاب قبل انطلاق اختبارات الفصل الثاني

وتفصيلاً، أوضح الشريف أن فترة الاختبارات في نهاية كل فصل دراسي مختلفة من ناحية الأجواء الأسرية؛ لما تمثله من مرحلة يحصد من خلالها الطلبة مجهود فصل دراسي كامل؛ لذلك يجب على الطلاب والطالبات الجد والاجتهاد بالمذاكرة وتنظيم الوقت، واختيار المكان المناسب، والابتعاد عن السهر.. ولضمان الوصول للإجابات الصحيحة في الاختبارات عليهم بقراءة الأسئلة جيدًا، وبتركيز، وعدم الاستعجال في الإجابة. وفي حال عدم معرفة إجابة سؤال عليهم عدم الوقوف عنده، بل الانتقال للسؤال التالي، والرجوع له بعد ذلك عند الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة كلها. ومن الجيد مراجعة الإجابات، والتأكد من صحتها.