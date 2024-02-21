أستاذ إعلام رقمي: أدوات الذكاء الاصطناعي سترفع جودة العمل على المَدَيَيْن القريب والبعيد

وشدد على أن التقنيات الحديثة تحتاج إلى الوقت حتى تصل إلى مرحلة التأثير التي تختلف مددها الزمنية بين تقنية وأخرى، مبينًا أن وسائل التواصل الاجتماعي رغم فوائدها العديدة أحدثت فراغًا بين الصحافة وأدواتها، وصناع المحتوى في البرامج الاجتماعية، مؤكدًا أن الكوادر الحاضرة في وسائل التواصل الاجتماعي تمتلك المهارات والقدرات على التأثير، وأن على المؤسسات الصحافية أن تتبنى هذه المواهب وتدريبيها وصقل مواهبها.