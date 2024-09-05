بما يحفظ حقوق الإبداع والابتكار.. "الإذاعة والتلفزيون" تحصد وسام "الامتثال للملكية الفكرية"

کرّم رئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبدالعزيز السويلم، هيئة الإذاعة والتلفزيون نظير حصولها على وسام الامتثال لسياسات الملكية الفكرية، خلال الحفل السنوي لبرنامج مسؤول احترام الملكية الفكرية.
يأتي هذا التكريم تقديرًا لالتزام هيئة الإذاعة والتلفزيون بسياسات الملكية الفكرية؛ بما يحفظ حقوق الإبداع والابتكار ويسهم في حماية الأفكار وتحفيز الاستثمار بها في مجالات الإعلام المرئي والمسموع.
وتَسلم التكريمَ تركي العتيبي مدير عام الأرشيف الرقمي في الهيئة.
في هذا السياق أعرَبَ محمد بن فهد الحارثي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، عن شكره للهيئة السعودية للملكية الفكرية لحرصها على إشراك الهيئة في مجالات عمل الملكية الفكرية ومد جسور التعاون الدائم؛ مؤكدًا التزام الهيئة التام بالعمل الجاد للحفاظ على الأصول غير الملموسة المتمثلة في الأفكار؛ إيمانًا بأن تلك الأصول تُمَثل قيمة حقيقية للمؤسسات من القطاعين العام والخاص، وأنها البذرة الأولى لكل نجاح يتحقق؛ معبرًا عن تقديره لدعم رئيس مجلس الإدارة وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، الذي يساهم بشكل فعال في تعزيز هذه الثقافة؛ مؤكدًا على توجيهاته المستمرة لدعم الجهود المبذولة؛ تحقيقًا لأهداف عام التحول الإعلامي، وتوافقًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ مما يساهم في تعزيز مكانة الإعلام السعودي في ظل التحولات التي يعايشها العصر.
جدير بالذكر أن الهيئة لديها سجل حافل من الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الملكية الفكرية، متمثلة في منصتها الأرشيفية "سيما"، بجانب شراكتها مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية في سبيل تعزيز هذا الجانب، وحفظ الهيئة وحقوقها من الانتهاكات.