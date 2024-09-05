بما يحفظ حقوق الإبداع والابتكار.. "الإذاعة والتلفزيون" تحصد وسام "الامتثال للملكية الفكرية"

في هذا السياق أعرَبَ محمد بن فهد الحارثي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، عن شكره للهيئة السعودية للملكية الفكرية لحرصها على إشراك الهيئة في مجالات عمل الملكية الفكرية ومد جسور التعاون الدائم؛ مؤكدًا التزام الهيئة التام بالعمل الجاد للحفاظ على الأصول غير الملموسة المتمثلة في الأفكار؛ إيمانًا بأن تلك الأصول تُمَثل قيمة حقيقية للمؤسسات من القطاعين العام والخاص، وأنها البذرة الأولى لكل نجاح يتحقق؛ معبرًا عن تقديره لدعم رئيس مجلس الإدارة وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، الذي يساهم بشكل فعال في تعزيز هذه الثقافة؛ مؤكدًا على توجيهاته المستمرة لدعم الجهود المبذولة؛ تحقيقًا لأهداف عام التحول الإعلامي، وتوافقًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ مما يساهم في تعزيز مكانة الإعلام السعودي في ظل التحولات التي يعايشها العصر.