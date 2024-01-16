"المشيطي" يشهد توقيع اتفاقية لتعزيز الخدمات المقدّمة للصم وضعاف السمع

وتهدف المذكرة إلى ترجمة المحتوى الإعلاني والتوعوي المصور للوزارة بلغة الإشارة، إلى جانب ترجمة بلاغات الصم وضعاف السمع، وتفعيل لغة الإشارة في المبادرات المختلفة التي تستهدف منسوبي الوزارة، بالإضافة إلى إقامة دورات تعريفية عن الوزارة للصم وضعاف السمع في المناطق كافة، وتنظيم ورش عمل لمترجمي لغة الإشارة للمساهمة في نقل المعرفة والاستفادة من البرامج، إلى جانب توظيف وتمكين الصم وضعاف السمع في مختلف إدارات الوزارة، حيث بلغ عددهم 38 موظفًا، يقومون بتقديم الخدمات للمستفيدين والمتعاملين مع الوزارة، من الصم وضعاف السمع.